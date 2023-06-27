В Центре дополнительного образования Липецкой области завершается серия мастер-классов «Территория лета». Она объединила около тысячи школьников и дала им возможность провести начало каникул весело и с пользой.

Для школьников составили тематические программы, которые объединяли в себе занятия разных направлений. Например, на программе «Здравствуй, мир» ребята посещали занятия по вокалу, танцам и изо, и таким образом знакомились с культурой и традициями 4 континентов.

В марафоне были и технические направления. Детей знакомили с робототехникой и устраивали соревнования между собранными моделями. Рассказывали о том, что такое SMM, маркетинг, компьютерное администрировани

«Досуг наших школьников и их отдых на время каникул — то, чему мы уделяем внимание. Важно, чтобы как можно больше юных жителей региона могли провести время интересно и с пользой. Например, марафоны позволяют им определиться с направлениями, в которых они могли бы развиваться в будущем. И уже в начале нового учебного года ребята могут вернуться в этот же центр и продолжить занятия», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Педагоги Центра цифрового образования «IT-куб» проводили и выездные мероприятия. Они занимались с детьми из школ. Вторая волна «Территории лета» начнется 14 августа.