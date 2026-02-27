Округ к паводку готов

На этой неделе в Добринском округе провели смотр сил и средств по проверке готовности муниципалитета к паводко-

опасному и пожароопасному периоду.

В проверке готовности округа принимал участие представитель главного управления МЧС России по Липецкой области, полковник Александр Ефремов. Силы и средства, которые могут быть привлечены к ликвидации последствий паводка и пожаров, собрали на производственной базе Добринских электросетей. Сюда были стянуты пожарные расчёты пожарных частей, кареты скорой медицинской помощи, наряды сотрудников полиции и ДПС, техника дорожной, коммунальной, газовой служб и других организаций. У представителей каждой задействованной организации Александр Яковлевич спросил алгоритм их действий в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации. Ответами он был удовлетворён.

Как позднее сообщил начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского округа Сергей Долматов, по итогам смотра нашему муниципалитету была выставлена высокая оценка готовности к предстоящему паводку и пожароопасному сезону.