Окружное совещание-2025 ЦФО по вопросам развития образования проходит в Липецкой области

Окружное совещание-2025 Центрального федерального округа, посвящённое вопросам развития системы образования, проходит в Липецкой области. Мероприятие собрало делегации Минпросвещения РФ, Института содержания и методов обучения имени В. Леднева, Государственного университета просвещения и других федеральных ведомств, а также представители 17 субъектов страны, включая принимающую сторону. Участники совещания подведут итоги работы за учебный 2024-2025 год и обсудят новые направления работы. Программа рассчитана на два дня и включает пленарное заседание и проектную сессию. Также запланированы посещение центра «Стратегия» в Липецке и другие образовательные экскурсии.

На пленарном заседании выступила заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова. Она отметила, что в настоящее время в систему образования региона входят 260 школ, 277 детских садов, 22 учреждения СПО, 10 институтов и университетов (включая 7 филиалов столичных вузов). За период 2018-2024 годов построены и введены в эксплуатацию 11 школ и школьных корпусов, 18 детских садов и корпусов детсадов. В сентябре 2025 в Липецке откроются школы-тысячники: в микрорайоне «Елецкий» на 1225 мест и на улице Музыки-Трунова на 1500 мест. В 2026-2027 годах планируется модернизация 50 школ и 15 детсадов по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Как сообщила Юлия Котлярова, в этом году в регионе пересмотрели контрольные цифры приёма в учреждениях СПО. 1910 бюджетных мест добавлены в колледжах и техникумах, где учат на медработников, программистов, работников сельского хозяйства, строителей, сварщиков, слесарей, техников, механиков и проч. В связи с переизбытком кадров на 1445 мест стало меньше в образовательных организациях, готовящих экономистов, юристов, парикмахеров и др. Также в рамках пилотного проекта дополнительно выделены 1265 бюджетных мест в учреждениях, где обучают востребованным рабочим специальностям. Всего бюджетных мест в учреждениях СПО региона в 2025 году — 7 702.

Обсуждая тему летнего оздоровительного отдыха, Юлия Котлярова отметила увеличение количества ребят, отдыхающих в загородных лагерях, в 1,7 раза. Так, в 2021 их было 9,3 тысячи. За летнюю кампанию 2025 года запланировано 15,7 тысячи. По словам Юлии Котляровой, таких показателей удалось достичь в том числе благодаря строительству модульных корпусов. Это быстровозводимые конструкции, всего таких в липецких лагерях 13. Большинство — пять — в «Прометее» Грязинского района.

Директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут обратил внимание собравшихся на совещании на нововведения образовательной системы. Обсуждались единое расписание, повышение качества математического и естественно-научного образования, а также снижение учебной нагрузки — введение единого поурочного планирования, нормирование контрольных работ (должны составлять не более 10% от общего времени на предмет), введение новых программ по истории и обществознанию в 5-7 классах и 8-9 классах. С 2026 года в школах будут выставлять оценки за поведение (пилотный проект апробируют в этом году в семи субъектах РФ), появится новый учебный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (будет изучаться в 5-7 классах).

Отметим, что Окружное совещание подобного формата проводится в Липецкой области в третий раз. «Такие форумы — это не просто обмен опытом, а возможность выработать конкретные решения для повышения качества образования. Липецкая область традиционно уделяет особое внимание этой сфере, и мы готовы делиться своими наработками, перенимая лучшие практики коллег из других регионов», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.