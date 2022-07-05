Стартовала отборочная кампания на Окружной форум добровольцев Центрального федерального округа, который пройдет в Липецке с 16 по 19 августа. Форум соберёт на своей площадке около 300 инициативных, целеустремлённых и неравнодушных представителей добровольческих организаций.

Программа форума включает проведение образовательной программы «Мы – развитие региона», полезной программы «Всегда в действии», внеучебной программы. Участники прокачают свои навыки в сфере soft-skills, обменяются опытом с коллегами из разных регионов и получат полезные контакты. Чтобы стать участником форума, необходимо пройти систему отбора, которая состоит из трех заданий. К примеру, нужно записать видео «Как я стал волонтёром?» и опубликовать его на своей странице во «ВКонтакте», отметив хештег. За каждое выполненное задание участникам будут начисляться баллы, которые можно будет использовать для прохождения отбора на форум или получить памятные подарки. Окружной форум добровольцев ЦФО в 2021 году проходил в Курске. Для участников были подготовлены площадки по направлениям волонтерской деятельности. Это больше 20 тематических лекций, мастер-классов и семинаров.

«В Липецкой области есть такие активные, неравнодушные люди. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И мы обязательно будем помогать добровольцам», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.