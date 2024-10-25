Окружной форум ЦФО «Будет толк» для наставников по воспитательной работе в «Прометее» объединил больше 130 представителей профессиональных учебных заведений. В открытии форума приняла участие заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова.

Липецкая область стала одним из восьми регионов России, где проходят подобные форумы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Основная их цель – вовлечение студентов в работу Движения Первых.

Участники обсудят актуальные проблемы студентов колледжей, обменяются опытом и лучшими воспитательными практиками, а также узнают о новых формах работы. В течение трех дней пройдут установочные сессии, пленарные дискуссии, интерактивные мастер-классы, лекции, презентации и концертная программа.

«Приятно наблюдать, как оправдываются наши усилия по возрождению «Прометея». Сегодня лагерь принимает участников окружного форума. Но мы знаем, что после полной реконструкции он сможет стать площадкой для гораздо более масштабных мероприятий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.