Сенатор Оксана Хлякина, представляющая в Совете Федерации Липецкую область, посетила самый крупный в регионе пункт временного размещения лиц, приехавших из ДНР, ЛНР и Украины. В оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клен» проживает более 270 человек.

Гости побеседовали с проживающими, познакомились с условиями их жизни и питания. Оценили уровень социальная адаптации, качество и доступность медицинской помощи. Все дети школьного возраста учатся в ближайших образовательных учреждениях, обеспечены учебными пособиями, горячим питанием и транспортом для проезда к местам учебы.

В «Клене» круглосуточно работает медицинский пункт с предоставлением необходимых медикаментов. Медики задонской больницы проводят профилактические осмотры, вакцинацию, оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь.

Специалисты Центра занятости населения помогают с работой на предприятиях Задонского района и области, предоставляют возможность получить дополнительную профессию в рамках национального проекта «Демография». На сегодняшний день трудоустроены почти 90 % трудоспособных граждан.

«Отрадно видеть, что люди, прибывшие на территорию нашей области, проживают в достойных условиях, ни в чем не нуждаются и окружены вниманием и заботой государства – это главное впечатление от сегодняшней поездки», — подытожила сенатор.

До конца учебного года для детей будут организованы занятия от педагогов областных организаций дополнительного образования.