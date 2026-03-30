Оксана Лут и Игорь Артамонов наградили лучших тружеников АПК Липецкой области

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградили лучших тружеников АПК региона за добросовестный труд и вклад в достижение высоких показателей отрасли. Церемония прошла в региональном правительстве. Глава Минсельхоза подчеркнула, что награждение проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам 2025 года. Также Оксана Лут назвала Липецкую область одним из ключевых аграрных регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

Награды Минсельхоза РФ и правительства Липецкой области в этот день получили трактористы, агрономы, механики, водители, механизаторы и другие представители сельского хозяйства, непосредственно работающие на липецких полях и предприятиях АПК.

«У нас в регионе одно из самых технически вооруженных сельских хозяйств. И труженики – одни из самых лучших. Эти люди действительно заслуживают наград и нашей благодарности», – сказал Игорь Артамонов.