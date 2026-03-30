Оксана Лут и Игорь Артамонов посетили построенные по КРСТ объекты в Лебедяни

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетили Лебедянь, где осмотрели объекты, возведенные по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий»: школу №3 и строящийся Ледовый дворец.

Первый корпус школы для начальных классов был построен в 2023 году. Второй возвели на месте аварийного здания 1957 года и открыли в 2025-м — здесь учатся 5-11 классы. В школе почти 900 ребят: теперь все они занимаются только в одну смену.

С 1 сентября в школе появился агротехкласс «АгроСливки» — один из 11, открытых в регионе в прошлом году. Больше 30 ребят углублённо изучают производство пищевой продукции и часто выезжают на экскурсии на предприятия. Многие из них выбирают это направление благодаря родителям, которые трудятся в сфере АПК: интерес к сельскому хозяйству здесь передаётся из поколения в поколение.

Новый Ледовый дворец строят рядом с лыжеролерной трассой. Он двухэтажный: на первом — хоккейная коробка с трибунами на 300 мест, на втором — тренажёрный зал. Рабочие приступают к финишной отделке внутри здания и параллельно благоустраивают территорию вокруг.

«По КРСТ мы также обновим и детский сад №3, стадион «Машиностроитель», районный Дом культуры, несколько участков дорог — и это только в Лебедяни. Благодаря федеральному финансированию мы делаем наши города и сёла комфортными и современными, создаём все возможности, чтобы молодёжь развивалась на родной земле, а не уезжала в другие регионы», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.