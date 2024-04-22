Первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут побывала в Липецкой области. Вместе с губернатором региона Игорем Артамоновым она приняла участие в пленарном заседании форума «Развитие агробизнеса России», объединившем около 300 представителей из более 20 регионов. Основная тема – поддержка малых форм хозяйствования на селе.

«Малый бизнес является одной из основ агропромышленного комплекса. Малые формы хозяйствования выращивают порядка 50% зерновых и масличных культур, большую часть овощных культур, до 10% вкладывают в объем производства молока. Поэтому мы уделяем особое внимание поддержке малых форм хозяйствования. В прошлом году на прямую поддержку было выделено 13 миллиардов рублей, в этом – порядка 15 миллиардов. Для Липецкой области больше характерно крупное товарное хозяйство, но «малыши» тоже присутствуют. В 2024 году направили на их поддержку региону более четверти миллиарда рублей. Верим, в перспективность малых хозяйств в Липецкой области и их развитие», – сказала Оксана Лут.

На заседании представили итоги прошлогоднего аналогичного форума. В частности, были приняты решения по регистрации средств защиты растений, перераспределены средства между грантом «Агростартап» и субсидией кооперативам, оптимизирована работа электронных систем Минсельхоза. В этом году основную часть пленарного совещания также посвятили вопросам от фермеров. Подняты проблемы стоимости топлива, совершенствования работы цифровых реестров, рентабельности культур, излишков урожая, формирования семенного фонда, маркировки продукции, субсидирования и возмещения затрат, налоговых льгот. Выступили представители отраслей растениеводства, животноводства, цветоводства, пчеловодства и даже виноградари, предложившие возделывать свою культуру на склонах, непригодных для других сельхозрастений.

Также заданы вопросы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Оксана Лут подчеркнула важность и необходимость этой программы, позволяющей сделать жизнь на селе комфортной. А это напрямую взаимосвязано с развитием фермерства.

«Липецкая земля получает очень большое внимание от Минсельхоза, которое сопровождается финансовыми средствами на развитие сельских территорий. Десятки дорог, домов культуры, школ строятся благодаря поддержке Минсельхоза. Очень рассчитываем, что программа будет продолжена, потому что она необходима для нашего села, создает для людей условия в образовании, спорте, благоустройстве», – отметил Игорь Артамонов.

Форум организован Минсельхозом России совместно с правительством Липецкой области, Ассоциацией «Народный Фермер», Агентством развития сельских территорий и при поддержке Россельхозбанка.