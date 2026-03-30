Оксану Лут и Игоря Артамонова познакомили с новыми линиями и продукцией одного из крупнейших в РФ производителей молочки

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетили производство «ЛебедяньМолоко»: компания вкладывается не только в своё развитие, но и помогает городу, в котором располагается их производство.

В обновление и расширение производства «ЛебедяньМолоко» ежегодно вкладывает около 2 миллиардов рублей. Сейчас завод принимает до 700 тонн молока в сутки, в ближайшее время планируют выйти на показатель в 1000 тонн. Также в планах на 2026 год — расширение ассортимента: в линейке появятся безлактозные продукты, новые десерты, йогурты в ПЭТ-упаковке.

Одно из важных направлений развития — внедрение ИИ в производственные процессы. В 2025-м на «ЛебедяньМолоко» обновили фасовочные линии, начали расширять участок приёмки молока и строить новый склад упаковки. Доля ручного труда в компании снизилась снизилась за счёт роботизированной техники, при этом ни один сотрудник не был уволен. Внедряя новые технологии, «ЛебедяньМолоко» параллельно обучает сотрудников для работы с ними: они повышают квалификацию, получают более высокую зарплату.

В этом году стартовали экспортные поставки — лебедянская молочка отправилась в Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. При этом внутри страны «Лебедяньмолоко» уже давно не ограничивается центральными регионами: продукцию везут на Дальний Восток, в Сибирь, Поволжье и на юг.

«Отдельная история — вклад в развитие города. Компания — наш партнёр в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»: поэтому вкладывается в строительство и обновление Ледового дворца, школ, детских садов, общественных пространств в Лебедяни. Отличный пример, когда власть и бизнес с привлечением дополнительного финансирования работают над развитием городов и сёл, которые становятся более комфортными, современными. Это наша основная цель и задача — дать нашим жителям все возможности для развития именно здесь, дома, а не в других регионах», — комментирует Игорь Артамонов.