Октябрь – самое время смотреть на небо

Два метеорных дождя достигнут максимума своего действия в начале и конце октября, сообщает Московский планетарий.

Во-первых, в небе над Липецкой областью пройдёт метеорный поток Дракониды. Его пик придется на 8 октября. Обычно в это время ночью на небе можно наблюдать 10-20 метеоров в час. Но бывают всплески до 100 и даже 400 метеоров! Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом.

А 21/22 октября ожидается максимум действия метеорного потока Ориониды (15-20 метеоров в час). Молодая луна в это время не должна помешать наблюдению метеоров.

Зато может помешать облачная погода.