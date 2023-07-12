Реконструкция здания ККЗ «Октябрь» в областном центре идёт полным ходом. Подрядчик уже завершает работы у центральной части здания. Липчан встречает обновлённый фасад, облицованный композитными материалами светлых оттенков, и подобранная в тон ему плитка. Она производится в Грязинском районе и выдерживает вес пожарной спецтехники.

По словам директора подрядной организации Андрея Бугакова, главной изюминкой фасада «Октября» станет архитектурная подсветка. Её монтаж в центральной части уже завершается. В тестовом режиме подсветить будущий концертный зал планируют ко Дню города. Одновременно с этим специалисты выполняют работы по монтажу новых окон и прокладывают различные коммуникации внутри здания.

Широкоформатный кинотеатр «Октябрь» с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами был открыт в 1990 году. За это время в нём проводился только косметический ремонт. Благодаря реконструкции в рамках нацпроекта «Культура», которая должна завершиться в 2024 году, здание станет многофункциональным концертным залом. Также в нём будут проводить семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы.

«Здание станет современным арт-пространством, которое откроет новые возможности для творческих жителей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.