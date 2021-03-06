Экс-губернатор Липецкой области, а ныне член Совета Федерации Олег Королев поздравил женщин с наступающим 8 марта. Свое послание он оставил в твиттере.

Поздравление, как это обычно бывает, получилось довольно оригинальным.

“Девчата, жизнь не для того, чтобы ждать, когда стихнет ливень, а для того, чтобы научиться танцевать под дождем!”, – написал сенатор.

Следом Олег Королев опубликовал еще один твит:

“Девчата! С женским днем Вас! Прощайте мужчин… Они – неисправимы. Что толку злиться? Включайте магнит – улыбку-притяжение, излучайте счастье! Тогда и гармония придет! Иначе никак… Любите и будете любимыми!”.

Девчата, ЖИЗНЬ не для того,чтобы ждать,когда стихнет ливень, а для того,чтобы научиться танцевать под дождем! — Олег Королев (@Korolev_O_P) March 5, 2021