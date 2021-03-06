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Олег Королев: “Девчата, прощайте мужчин. Они неисправимы”

9 минут назад
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Экс-губернатор Липецкой области, а ныне член Совета Федерации Олег Королев поздравил женщин с наступающим 8 марта. Свое послание он оставил в твиттере.

Поздравление, как это обычно бывает, получилось довольно оригинальным.

“Девчата, жизнь не для того, чтобы ждать, когда стихнет ливень, а для того, чтобы научиться танцевать под дождем!”, – написал сенатор.

Следом Олег Королев опубликовал еще один твит:

“Девчата! С женским днем Вас! Прощайте мужчин… Они – неисправимы. Что толку злиться? Включайте магнит – улыбку-притяжение, излучайте счастье! Тогда и гармония придет! Иначе никак… Любите и будете любимыми!”.

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