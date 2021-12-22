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Руководитель региона Игорь Артамонов сделал кадровое назначение. С 24 декабря пост заместителя главы администрации Липецкой области займёт Ольга Белоглазова. Одновременно будет упразднена должность заместителя главы региона в Представительстве Липецкой области при Правительстве Российской Федерации.

Ольга Белоглазова до настоящего назначения возглавляла региональное управление социальной политики. В новом статусе она будет курировать деятельность управлений социальной политики и ЗАГС и архивов. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин будет по-прежнему курировать сферу регионального здравоохранения.