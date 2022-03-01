Один из пунктов временного размещения жителей ДНР и ЛНР, расположенный на территории реабилитационно-оздоровительного центра «Лесная сказка», посетила сегодня заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова и депутат Государственной Думы России Татьяна Дьяконова.

После вынужденного переезда прошла почти неделя. Тревога семей, которые в спешке покидали родной дом, сменилась спокойствием. Вместо взрывов теперь они слышат детскую музыку, звучащую из колонок во время занятий с воспитателем, и звонкий смех малышей, когда их приглашают на очередную игру. Досугу в реабилитационном центре «Лесная сказка» уделяют около четырёх часов в день. Специалисты понимают, как важно сейчас отвлечь родителей от негативных эмоций.

Как проходят занятия увидели вице-губернатор Ольга Белоглазова, депутат Государственной Думы России Татьяна Дьяконова. Дети не стесняясь рассказывали им стихи и показывали любимые игрушки.

— Если бы не новости из СМИ, кажется, что мы приехали сюда в отпуск. Пятиразовое питание, свежий воздух, развлекательная программа – здесь уютно, комфортно, а главное, спокойно. Страшно представить, что было бы с моей семьей, если бы не уехали из Луганска. Буквально через пару часов после того, как мы пересекли границу, ее закрыли. Домой, конечно, хочется, но здесь безопаснее, — рассказывает мама четырёх детей Яна Караченцева.

Ольга Белоглазова проверила условия проживания в номерах. В корпусе «Мать и дитя» они большие, двухкомнатные, со всеми удобствами. Недавно в корпусах появились микроволновки. А ещё через пару дней сюда привезут стиральные машины. Бытовая техника — часть гуманитарного груза, который передали волонтёры от неравнодушных граждан и спонсоров. Всего собрали около 2,5 тонн вещей и продуктов.

— Необходимость в вещах первой необходимости мы закрыли. Семьи обеспечены одеждой, лекарствами, средствами гигиены. Сейчас мы работаем по запросу, волонтеры обходят каждую семью и спрашивают, чего не хватает. В ближайшие дни на счета жителей Донбасса поступит материальная помощь. Списки нуждающихся мы передали коллегам в Ростовскую область, которые занимаются начислением средств, — отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.