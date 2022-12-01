Заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова выступила на пленарном заседании ежегодного Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России». В режиме видеоконференцсвязи она рассказала об имеющихся практиках и перспективах использования механизмов национальной системы квалификаций в Липецкой области. В регионе созданы два многофункциональных межотраслевых центра оценки квалификаций. Здесь можно пройти независимую оценку реального уровня подготовки специалиста по приоритетным для региона квалификациям.

Особое внимание уделяется региональному проекту «Формирование стратегической потребности регионов в кадрах». В его рамках на основе взаимодействия правительства области, региональных образовательных организаций и работодателей разработана автоматизированная информационная система сбора данных о региональной потребности в кадрах.

«Проект позволяет с использованием математической модели визуализировать актуальную структуру регионального рынка труда, формировать актуальную потребность в кадрах с горизонтом планирования до 9 лет – на среднесрочную и долгосрочную перспективы, формировать запрос в образовательные организации региона, корректируя систему профобразования под запрос работодателя. Работа системы позволила региону не только сформировать контрольные цифры приёма в образовательные организации на 2023-2024 учебный год на востребованные у работодателя профессии, но и скорректировать данные цифры текущего года», – отметила Ольга Белоглазова.

Также Ольга Белоглазова представила опыт работы модернизированных кадровых центров региона. Поменялся формат работы со школьниками, студентами и молодыми специалистами. Стали больше использоваться игровые формы работы. Это позволяет в более доступной и увлекательной форме знакомить молодёжь с востребованными в регионе профессиями и специальностями, с предприятиями, с возможностями реализации собственного дела.