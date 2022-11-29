Почти двести молодых врачей приняли участие во встрече с вице-губернатором Липецкой области Ольгой Белоглазовой.

Вместе с руководством сферы здравоохранения они обсудили меры поддержки, которые действуют в регионе для медработников. Это «Губернаторские полтора миллиона», компенсация за аренду жилья (от 10 до 15 тысяч в месяц), выплата на покупку или строительство жилья. Ещё одна выплата появилась в этом году. 50 тысяч рублей получит врач, если примет участие в программе «Приведи друга» – то есть, поможет трудоустроить медработника в больницы или поликлиники региона.

«Без преувеличения могу сказать, что таких мер поддержки, которые разработаны в Липецкой области сегодня, в регионе ещё не было», – подчеркнула Ольга Белоглазова.

Молодым докторам рассказали об Ассоциации медицинских работников Липецкой области, а руководители крупнейших медорганизаций – о возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами. Реализовать себя можно не только в медицине и научной деятельности, но и в управлении. Такого рода вакансии есть почти всегда.

Врачи, в свою очередь, узнали, как стать участником программы «Губернаторские полтора миллиона» и как формируется список из дефицитных профессий – сейчас в регионе их восемь.

За последние три года региональное здравоохранение пополнилось 293 молодыми врачами, из них 32 медика пришли в педиатрическую службу, 34 специалиста трудоустроились по губернаторской программе, 18 воспользовались программой «Земский доктор».