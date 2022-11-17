Вице-губернатор Ольга Белоглазова встретилась с социальными кураторами. Это сотрудники центра социальной защиты населения Липецкой области, которые находятся в непосредственном контакте с семьями мобилизованных и других участников специальной военной операции. На каждого социального куратора приходится 50 семей. Всего под опекой по Липецкой области находятся 3335 семей.

Специалисты сами связываются с родственниками военнослужащих, уточняют потребности каждого члена семьи, фиксируют все полученные ответы. В день поступает более 200 заявок. Каждая просьба передается в профильное ведомство и рассматривается там. После социальные кураторы связываются со своими подопечными, чтобы уточнить, оказана ли им помощь. Около 1,5 тысячи обращений уже отработано.

«Соцкураторы очень внимательно относятся к своей работе, переживают, выполнены или нет просьбы другими подразделениями, поддерживают семьи морально. Вижу, что большинство задач и обращений исполняются. Работают и проактивно, то есть пытаются понять, какие еще меры поддержки можно предложить людям, помогают их оформить», – отметила по итогам встречи Ольга Белоглазова.

По инициативе губернатора в регионе был принят закон, устанавливающий ряд мер поддержки членам семей военнослужащих. Это бесплатное горячее питание для школьников, бесплатное посещение детьми культурных мероприятий, компенсация оплаты за детский сад (в том числе частный), медицинское обслуживание вне очереди для всех членов семьи, льготный проезд на городских и пригородных маршрутах в размере половины стоимости билета, бесплатное санаторно-курортное лечение беременной супруги, предоставление социальных услуг на дому и в стационарных учреждениях нуждающимся в них родителям.

«Защитники, призванные в рамках частичной мобилизации, должны быть уверенны, что их семьи находятся под опекой государства. Ни одно из обращений от родственников участников СВО не должно остаться без внимания», – не раз подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.