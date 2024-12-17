Встреча министра культуры России Ольги Любимовой и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в Москве. Глава региона рассказал об изменениях, которые произошли в культурной жизни области.

«В последние пять лет мы старались сделать эту сферу доступной для всех, независимо от места жительства. Чтобы у каждого была возможность заниматься творчеством, проводить праздники, духовно развиваться, получать новые эмоции», – комментирует губернатор.

Игорь Артамонов представил итоги работы региона в рамках реализации нацпроекта «Культура». По нему построено и отремонтировано 39 объектов: дома культуры, школы искусств, Липецкий театр кукол, концертный зал «Октябрь».

«Насколько это нужно людям, видно по числу посетителей в учреждения культуры. Их стало в три раза больше – 22 миллиона посещений в этом году», – отметил Игорь Артамонов.

Одаренные дети Липецкой области регулярно принимают участие в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Из 9,3 тысячи участников – семь тысяч призёров и победителей различных уровней. Так, 300 воспитанников студии народного искусства театра танца «Казаки России» являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Центр циркового искусства «Ника» стала лучшей цирковой детской студией по итогам международной профессиональной премии «Признание» в 2023 году. Анастасия Мельник, учащаяся ДШИ №2 Липецка, в этом году завоевала бронзу Дельфийских игр стран СНГ в номинации «Народное пение».

15 кинозалов модернизированы при поддержке Фонда кино. За девять месяцев 2024 года около 200 тысяч зрителей посетили киносеансы в учреждениях культуры Липецкой области. Тринадцатый кинофестиваль российских фильмов «Липецкий выбор» в этом году собрал почти семь тысяч зрителей. Жюри оценило 25 фильмов, среди которых 9 игровых и 16 документальных. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив уже в мае состоялся первый Липецкий питчинг кинопроектов – всероссийский конкурс, на который поступило 250 сценариев картин из 58 городов России. Победителями стали две художественные картины и одна документальная.

Липецкая область занимает первое место в ЦФО по развитию народно-художественных промыслов. Семь старинных традиций и обычаев региона входят в Реестр объектов нематериального культурного наследия: романовская и добровская игрушки, елецкая рояльная гармошка, елецкое кружево и елецкие валенки, лыковые лапти, тряпичная кукла и волченские узоры.

Также в ходе встречи министр и губернатор обсудили планы на 2025 год, в числе которых открытие новых культурных пространств, поддержка талантливой молодёжи и развитие креативных индустрий.