Педагог из школы № 77 Липецка Ольга Мазурова вошла в тройку призёров Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2024». Финал проходил в Казани и объединил 112 учителей родных языков и воспитателей дошкольных организаций.

Участники из 79 регионов России представили 36 языков народов страны. Конкурсанты проводили уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия. Липецкий педагог Ольга Мазурова завоевала третье место.

«Учителя русского языка и литературы знакомят нас с великим культурным наследием страны. Открывают богатство языка, учат понимать его и чувствовать. Именно словесники поднимают вопросы вечных человеческих ценностей. Предлагают задуматься о них и порассуждать. Лучше понять себя. Поздравляю липецкого педагога и весь коллектив школы с таким высоким достижением! Желаю вдохновения на творческом пути», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.