Ольховский ДК газифицируют благодаря спонсорской поддержке ООО “Добрыня”

В новом году планируется газификация Ольховского Дома культуры. По словам главы Нижнематренского поселения Вадима Батышкина, ранее он обратился с просьбой к генеральному директору ООО «Добрыня» Владимиру Арустамову. 19 октября от руководства этого крупного сельхозпредприятия пришел положительный ответ об оказании спонсорской помощи в сумме 140 000 рублей на проведение работ по изготовлению проектной документации для последующей газификации Ольховского Дома культуры.

— Наличие проекта, — рассказывает В.В. Батышкин, — позволяет нам рассчитывать на вступление в областную программу и выделение субсидии из регионального бюджета на подключение ДК к сетям газораспределения и подачу тепла уже в 2021 году.

Соответствующая заявка уже подана от администрации Добринского района в управление энергетики и тарифов Липецкой области.

Сейчас Дом культуры в Ольховке, как и в предыдущие годы, отапливается электрическим обогревателем. Селяне уже обращались с просьбой о газификации очага культуры к руководству поселения и района. Теперь благодаря взаимодействию крупного бизнеса и власти их просьба была услышана.

Как говорит Вадим Батышкин, руководство ООО «Добрыня» ведет социально-ориентированный диалог с сельской властью, постоянно помогает в решении проблем жителей сельской глубинки. В этом году благодаря спонсорской помощи «Добрыни» был отремонтирован зрительный зал в Ольховке. Регулярно в случае надобности, выделяется техника для очистки дорог от снега и иных нужд поселения.