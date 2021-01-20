В Липецкой области продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в интеллектуальном испытании по информатике и ИКТ впервые участвовало рекордное количество учеников- более семидесяти.

Это школьники не только из Липецка и Липецкой области, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Участники из мегаполисов будут представлены в рейтинге своих регионов.

Площадкой проведения регионального этапа олимпиады стал Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». Испытания проходили в три тура: один пробный тур, который не входил в общий зачет, и два основных тура.

Напомним, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 12 января. В интеллектуальных испытаниях по 24 предметам примут участие более 1200 юных липчан.