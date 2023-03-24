Как разумно распоряжаться карманными деньгами, планировать покупки и уберечь себя от мошенников поможет разобраться онлайн-олимпиада на образовательной платформе Учи.ру. Принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности могут учащиеся с 1 по 9 класс. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру. Олимпиада завершится 31 марта. Дипломы, сертификаты и грамоты после прохождения будут размещены в личных кабинетах.

Интерес к олимпиаде с годами растет: в 2021 году в ней участвовали более 800 тысяч школьников, а в 2022-м – более 1,6 млн. В 2023 году впервые включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели – накопить деньги на подарок. Школьникам также предложат попробовать себя в роли предпринимателей: открыть виртуальное предприятие, закупить для него оборудование, продумать ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

«Начинать знакомить с основами экономики и финансовой деятельности нужно как можно раньше – уже в начальной школе или даже в игровой форме в дошкольных учреждениях. Это поможет заложить задатки предпринимательской инициативы, а также подготовит к взрослой жизни, где с процессами, связанными с банковскими платежами, налогами и прочим, приходится сталкивать всем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».