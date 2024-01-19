Олимпиада по робототехнике и конструированию «РОБО-МИР» прошла в Центре цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области. В нем приняли участи 70 школьников Лебедяни, Ельца, Краснинского, Данковского, Липецкого, Лев-Толстовского, Грязинского, Задонского, Чаплыгинского районов и Добровского округа.

Лучших робототехников определяли в двух номинациях. Самые юные участники собирали из деталей конструкторов Lego WeDo вертолёт, винты которого крутятся в разных плоскостях. Задача робототехников, работающих на Lego Mindstorm, – запрограммировать своих роботов так, чтобы они на поле сначала нашли зелёные участки, а потом распознали объекты и вытолкнули их из круга. Юные изобретатели проявили себя в олимпиаде «РОБО-МИР» и как настоящие программисты, ведь только грамотно написанный код мог подсказать роботу правильную последовательность действий.

«Выполнение задач в условиях ограниченности времени и конкуренции позволяет продемонстрировать не только уровень технической подготовки, логическое мышление, но и умение работать в команде, креативность. Особенно радует, что участников олимпиады много и они из разных уголков региона, не только из Липецка. Это говорит о том, что у нас везде проводится обучение робототехнике и программированию, причем такого уровня, что есть кандидаты для областных соревнований», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.