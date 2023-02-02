Старт олимпиады по основам транспортной культуры дан в Липецкой области. Регион один из немногих в России, где проводится профильная олимпиада дорожной безопасности. «Просветительские образовательные программы и акции, конкурсы, соревнования и фестивали способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами «Дорожной азбуки» являются областные Госавтоинспекция и управление образования и науки. Цель олимпиады – повышение знаний школьников в сфере транспортной безопасности и культуры. Она проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В эти дни в регионе проходят муниципальные этапы соревнования. Так, в Центре дополнительного образования Становлянского района состязались более 40 школьников из образовательных организаций. К участию в олимпиаде приглашены ученики 4-11 классы. Соревнования проводилось в форме тестирования на знание Правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, истории Госавтоинспекции и юидовского движения. Аналогичные соревнования также проходили в Чаплыгинском, Елецком, Краснинском и других районах. Судейское жюри, состоявшее из представителей ГИБДД и педагогов определяло лучших во всех классных параллелях.

В финальном областном этапе «Дорожной азбуки» примут участие лучшие команды из всех городов и районов. Особое значение Олимпиаде придает и тот факт, что в этом году отмечается юбилей движения юных инспекторов. Общественной организации ЮИД исполняется 50 лет, сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.