Мировые звёзды спорта приедут в Липецк. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун и олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес посетят областной центр в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские чемпионы – детям, молодёжи и детскому спорту».

Знаменитые спортсмены примут участие в награждении участников Липецкого триатлона и беговых дистанций, проведут встречу с детьми из общеобразовательных и спортивных школ Липецка. Все желающие пообщаться с легендами спорта, взять автограф или сфотографироваться могут прийти на Зелёный остров 27 и 28 августа. Вход для зрителей свободный.

«Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», — отмечает Игорь Артамонов.

До масштабного спортивного мероприятия, которое соберёт в Липецке атлетов из десятков городов России, остаётся две недели. Фестиваль «Липецкий триатлон, 113 «Зелёный остров» пройдёт в областном центре 27 и 28 августа. Регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113 «Зелёный остров» доступна по ссылке.