Олимпийский чемпион провел мастер-класс на фестивале единоборств в Липецке

Фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Липецкой области» в четвертый раз прошел на Зеленом острове в Липецке. В 2022 году он был признан лучшим всероссийским проектом по продвижению спорта. В этом году он также стал праздником спорта, силы духа и зрелищных поединков, собрав свыше 1500 спортсменов и 5000 зрителей.

На интерактивных площадках были представлены 14 видов единоборств, общее количество занимающихся которыми в регионе почти 25 000 человек. Гости смогли познакомиться с боксом, дзюдо, самбо, ММА, тхэквондо, киокусинкай, ушу, панкратионом и другими дисциплинами, принять участие в мастер-классах и открытых тренировках.

С приветственным словом к спортсменам и гостям обратились министр физической культуры и спорта Липецкой области Ксения Казакова, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин и двукратный победитель первенств мира и Европы Михаил Шкарин. Они пожелали участникам ярких побед, а зрителям — незабываемых эмоций.

Алексей Мишин также провел мастер-класс для липецких ребят, показал свои коронные приемы. Для всех желающих состоялась автограф-сессия со звездами спорта.

Кульминацией программы стали профессиональные гала-бои за Кубок Губернатора на ринге. В киокусинкае во второй раз подряд победу в упорнейшей борьбе одержал мастер спорта Степан Гавриленко. Невероятный накал страстей и мощную порцию адреналина подарили зрителям боксеры. Обладателями главных кубков фестиваля стали Гамлет Варабян и Никита Толмачев. Завершели фестиваль жаркие бои по всестилевому карате, которые превратились в межрегиональное противостояние между спортсменами Липецкой и Воронежской областей. Победы на татами одержали Артем Лапынин, Руслан Попов и Арен Григорян.

«Фестиваль единоборств — это праздник спорта и силы духа. Возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, найти друзей или выбрать занятия по душе. Рады, что такие спортивные выходные находят отклик и у спортсменов, и у зрителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.