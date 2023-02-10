Князь Борис Вяземский был продолжателем дела своего отца в образцовом имении. На этом фото он в ольшанских степях со знаменитыми орловскими рысаками, выросшими здесь же.

Эта деревушка с богатой историей Хворостянской администрации практически стёрлась с карты, а чуть более века назад она была огромной, входила в знаменитое имение князей Вяземских, и проживало тут более полутысячи человек.

Когда-то на этом лугу в Ольшанке тоже стояли дома…

Часть образцовой экономии

Ольшанка появилась в самом конце 18-го века. И являлась частью некогда образцовой экономии Лотарево — владения князей Вяземских.

Почему ж Лотарево, а не, скажем, Вяземское? Этот вопрос волновал и меня. Всё просто: название — от фамилии прежних хозяев. Прасковья Лотарева, наследница своего отца Павла Михайловича Лотарёва (1749-1816 гг., тамбовский губернский предводитель дворянства с 1788 по 1794, статский советник), вышла замуж за князя Егора Александровича Вяземского, и папенька все владения в Усманском уезде передал ей в качестве приданого. Так и возникло в 2-х км от Коробовки огромное помещичье имение Лотарёво. У Егора и Прасковьи было трое детей: Александр, Дмитрий и Ольга. По наследству имение перешло к Дмитрию (1813-1850 гг.).

Настоящего расцвета Лотарево достигло при сыне Дмитрия Егоровича — князе Леониде Дмитриевиче Вяземском (1848 г.-1909 г., военный и государственный деятель, астраханский губернатор (1888-90 гг.), начальник Главного управления уделов, генерал от кавалерии (1906 г.).

Князь Л.Д. Вяземский — создатель образцового имения Лотарево, куда входила и Ольшанка.

Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Вяземский участвовал в обороне Шипки, был ранен (а также в других боях). За оборону Шипки получил золотую саблю с надписью «За храбрость». Князь также имел огромное количество наград, в том числе австрийских, сербских и болгарских орденов и медалей.

После Турецкой войны служил по выборам предводителем дворянства Усманского уезда Тамбовской губернии. Умер от паралича сердца 24 ноября 1909 года в Лозанне (Швейцария). Л.Д. Вяземского похоронили 7 декабря 1909 года в семейном склепе храма Димитрия Солунского в Коробовке, который и строило его семейство. После закрытия церкви в 1938 году её отдали под зернохранилище, склеп Вяземских разграбили. Именно Леонид Дмитриевич считается основным устроителем образцового для своего времени хозяйства в усадьбе Лотарево.

Л.Д. Вяземский

Судьба владельца трагична

По проекту князя на правом берегу реки Байгоры закладывается большая княжеская усадьба, обширный парк ландшафтного стиля, сад, оранжерейное и парниковое хозяйство. Его дело потом продолжил сын Борис (1883–1917 гг.), предводитель Усманского дворянства, почётный мировой судья Усманского уезда, коллежский асессор, служил в армии, потом личный секретарь председателя Совета министров П.А. Столыпина, был историком и фенологом. Но после, как и отец, вернулся в Лотарево, где изучал природу, создал календарь по смене времён года, занимался просветительством и благотворительностью: построил школу для крестьян в Коробовке, мост через Байгору, электростанцию…

Князь Л.Д. Вяземский с детьми. Борис потом много сделает для своего имения Лотарево.

Летом 1917-го арестовавшая князя Б.Л. Вяземского с женой толпа поставила условие: его освободят из-под ареста, если он немедленно отправится на фронт. Князь согласился, и под конвоем был отправлен в Грязи для дальнейшего следования на войну. В это время через Грязи шел поезд с солдатами. Эшелон задержался, и, узнав о князе Вяземском, солдаты начали тут же издеваться над ним. 24 авг. 1917-го озверевшая толпа заколола Бориса штыками, потом его скинули на перрон на ст. Грязи. Жена сумела под страхом смерти забрать тело и вывезти в Петербург. Б.Л. Вяземский похоронен в Александро-Невской лавре в отличие от своих предков.

24 авг. 1917 г. Телеграмма губернскому комиссару от председателя земской управы Охотникова о разбушевавшейся толпе в Лотарево. День гибели князя Б.Л. Вяземского.

Лучшие рысаки страны — отсюда

Старший князь Л.Д. Вяземский одним из первых в Черноземье создал полезащитные насаждения. Об этом можно прочитать в современной книге «Усадьбы Липецкого края». Труды его потом высоко оценили советские учёные. И крупный учёный-мелиоратор сельскохозяйственной опытной Липецкой станции И.Х. Бесков писал: «Клетки-поля князя Л.Д. Вяземского на 70 лет предвосхитили данные (почвенного) института имени В.В. Докучаева».

Судьба князя Бориса Вяземского очень трагична. С ним жестоко расправилась озверевшая толпа на ст. Грязи летом 1917-го.

Опыт князя ещё в XIX веке решили распространить по всей стране. В 1895-м году в Москве издаётся книга Миловидова М.Е. и Кроткова А.А. «Труды императорского Московского общества сельского хозяйства…» об имении Лотарево (в книге — Лоторево). В ней много раз упоминается и Ольшанка.

Об образцовом имении написали книгу в 1895 г. Опыт князя Л.Д. Вяземского распространяли по всей стране.

Ольшанцы знали, что на правом берегу пруда, если ехать в деревню со стороны Хворостянки, находился парк Вяземского. К 60-м годам 20-го столетия от него мало чего оставалось, однако от своих родителей и бабушек ребятишки о нём знали.

Л.Д. Вяземский в Лотарево также создал один из самых знаменитых в России конных заводов орловских рысаков. В нём было около 150 маток и 5 жеребцов-производителей. Этот завод дал знаменитого рысака Зенита, который выиграл известный приз «Русский Дерби». Зенит стал основателем одной из самых популярных линий орловского рысака в России, его потомки живы и ценятся до сей поры.

Таких красавцев, как Эльборус (потомок Зенита), воспитывали жеребятами на лугах в Ольшанке. Орловские рысаки из Лотарево ценились по всей России.

В начале мая подросших жеребят перегоняли на пастбище в Ольшанку, а в возрасте 1,5 лет их брали на тренировки в Лотарево. Конезавод Вяземского дал России таких знаменитых рысаков, как Беркут, Рысак и Маг. Все они воспитывались в ольшанской степи. Последний выиграл на скачках императорский приз.

В хозяйстве разводили мериносных овец породы Рамбулье. Вес руна с одной овцы доходил до 7 кг. Около двух с половиной тысяч голов было. Все они в ту пору содержались в Ольшанке. Разумеется, водили тут коров и свиней в огромном количестве. На сепараторе отделяли сливки, сбивали из них масло и продавали его в Тифлисе, Баку, Ростове-на-Дону… Свиней, достигших веса 100-150 кг, живыми везли в Москву и Петербург, а уж там продавали на мясо…

Такие постройки были в Ольшанке в конце 19-го века. (Отрывок из книги Миловидова М.Е.). Теперь от всего этого и следа не осталось.

Одним словом, князь Л.Д. Вяземский сделал настоящий прорыв в сельском хозяйстве своего образцового имения, частью которого была и Ольшанка.