Он из Мурманска, она из Магаданской области. Но судьба свела их в Добринке

В соцсетях часто можно увидеть семейные снимки, сделанные как любителями, так и профессиональными фотографами. Иногда, глядя на счастливые лица изображенных на них людей, хочется узнать о них побольше, а главное, спросить, в чем, по их мнению, состоит секрет семейного благополучия. На этом семейном фото Олег и Александра Савицкие со своими детьми Натальей и Анной.

Олег и Александра родились далеко от наших мест, в суровых по климату краях: он — в Мурманске, она — в Магаданской области. А встретились в Добринке, куда переехали когда-то на постоянное место жительства вместе с родителями. Правильно говорят: от судьбы не уйдешь.

В августе этого года супруги отметили десятилетие совместной жизни.

Кстати

Эту годовщину называют оловянной или розовой свадьбой. А символика такова: олово — металл мягкий и гибкий, и это означает, что супруги за свой стаж семейной жизни уже научились находить компромиссы и подстраиваться под интересы второй половины. Розовый же означает, что в отношениях еще есть место романтике.

Главное, что подарила им судьба за эти годы — две замечательных дочки. Наташе 8 лет, она учится в третьем классе лицея. Анечке всего полтора годика, но она уже с удовольствием ходит в детский сад. Мама не стала засиживаться в декретном отпуске и вышла на работу.

— Проблем с устройством дочки в садик не возникло, — рассказывает она. — На очередь встали, когда ей было всего шесть месяцев, предварительно определившись с датой поступления в детский сад. Так все и получилось: место нам дали по первому же обращению.

Основные заботы молодой семьи, конечно, крутятся вокруг детей и их развития. Наташин день расписан с утра до вечера: занимается скрипкой, танцами, посещает художественную школу, бассейн, изучает английский язык. Но, тем не менее, мама старается приучать ее к труду. У старшей дочки есть свои домашние обязанности: навести в доме порядок, присмотреть за младшей сестренкой и помочь маме на кухне.

Кстати, одна из семейных традиций Савицких — по выходным заниматься выпечкой. Каждый член семьи, в том числе и ее глава, вносят в это дело свою лепту.

— У нашего папы хорошо получается хворост, а я люблю печь торты, любимый — «Наполеон». Наташа «отвечает» за яблочный пирог, — делится Александра.

Одно время супруги подумывали о том, чтобы переехать снова на Север. Но сейчас эти планы остались в прошлом.

— У нас здесь есть все, что нужно для нормальной жизни, — продолжает собеседница. — Главное — работа (муж — водитель в одном из фермерских хозяйств, я работаю в лаборатории на Добринском элеваторе), жилье (своими силами купили трехкомнатную квартиру, а теперь мечтаем построить дом). В Добринке есть, где отдохнуть с детьми. Мы часто ходим в детский парк, Наташа время от времени вытаскивает нас всей семьей в кино. Посмотреть фильм на большом экране — настоящее удовольствие. Даже маленькая Анечка, притихнув, смотрит кинокартину.

Александра признается, что порой у нее дня не хватает, чтобы переделать все дела и все успеть. Но она все равно находит время на свое увлечение.

— Давно хотела научиться шить, а уйдя в декрет, осуществила свою мечту. Помог интернет. Муж подарил швейную машинку. Дизайнер одежды, наверно, второе мое призвание. Шью вещи для всей семьи, особенно нравится придумывать детские комплекты. Наша одежда на этой фотографии — тоже дело моих рук. И хотя цены на ткань сейчас взлетели, сшить самой намного дешевле, чем купить. А главное — любая вещь будет эксклюзивной.

Завершая наш недолгий разговор, Александра призналась, что видит семейное счастье в детях. И совсем не против, чтобы подумать о третьем ребенке. Тем более, что муж ей помогает и поддерживает во всем.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото Марины МАЛЫХИНОЙ.