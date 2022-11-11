Свою историю Добринская полиция ведет с 30 июля 1928 года, с момента образования нашего района. За этот период во главе правоохранительного органа стояло более 20 начальников, каждый из которых внес достойную лепту в укрепление правопорядка, раскрытие и пресечение преступлений и правонарушений. Сегодня хотелось бы рассказать об одном из них — Мешкове Иване Даниловиче.

И.Д. Мешков был начальником Добринской милиции с 1931 по 1942 год, то есть в то время, когда наш район был в составе Центрально-Черноземной и Воронежской областей. Иван Данилович начал службу, когда милиция находилась в ведении СНК РСФСР, а с 1934 года — в подчинении НКВД СССР.

Он служил при возглавлявших милицейское ведомство СССР народных комиссарах внутренних дел Г.Г. Ягоде, Н.И. Ежове и Л.П. Берии. Участь этих наркомов всем известна.

При начальнике Мешкове в структуре Добринской милиции появились новые службы: ГАИ — 1936 год, ОБХСС — 1937 год. В 1941 году, кроме вышеназванных отделов, в милиции уже функционировали такие, как ОУР, отдел по борьбе с бандитизмом, паспортный, научно-технический, наружные службы, железнодорожная милиция.

И.Д. Мешков родился 22 июня 1910 года в д. Снежки (ныне территория Петровского сельского поселения) в многодетной крестьянской семье. Мать умерла рано, оставив сиротами пятерых детей (шестой ребенок умер еще во младенчестве).

Пятнадцатилетнему Ивану, его братьям и сестрам многое пришлось испытать в детстве. Голод, холод, нужда преследовали их постоянно. Но они стойко переносили трудности и старались хорошо учиться, чтобы выйти в люди.

Так и получилось. Но последующие события в стране во многом изменили их планы. Брат Яков, 1915 г.р., в 1939 году принимал участие в локальном конфликте в Монголии у реки Халхин-Гол. А 29 июня 1941 года старший сержант Яков Мешков добровольно ушел на фронт, был командиром танка. 21 сентября 41-го был тяжело ранен и заживо сгорел, не сумев выбраться из танка.

Младший брат, Тимофей Данилович, 1917 г.р., после окончания школы выучился в Коломне на учителя. Но война разрушила его мирные планы. В ноябре 1941 года он был призван в войска правительственной связи, на фронте обеспечивал бесперебойную связь руководства страны со штабами армий. При освобождении Польши был тяжело ранен и в июле 1946 года вернулся из госпиталя. Имел много боевых наград. Тимофей Данилович по окончании Борисоглебского учительского института до самой пенсии работал в системе образования Добринского района: был инспектором роно, директором семилетней школы, а также учителем рисования, черчения, труда в средней школе №1. Умер в 1996 году.

Иван Данилович по окончании семилетки был призван на службу в ряды Красной армии, по демобилизации был направлен на службу в милицию. На фронт он не попал, так как имел бронь как начальник милиции. В 1941 году из Добринки был переведен на службу в милицию Панинского района Воронежской области. В 1958 году в селе Перелешино открылась исправительно-трудовая колония строгого режима. Сорокавосьмилетнего Ивана Даниловича как опытного работника и коммуниста направляют на работу в это учреждение начальником. С этого места работы он ушел в отставку в звании майора. Добринку Иван Данилович не забывал: часто приезжал в родные места в гости к брату, двум сестрам Ефросинии и Людмиле, которые до последнего времени жили в Новопетровке, и родственникам жены. Его сестра Людмила умерла в начале октября этого года, в Новопетровке сейчас живут племянники Ивана Даниловича от сестер.

Довоенное фото. Мешков Иван Данилович с семьей: жена и трое детей, родившихся до войны. На заднем плане стоит его племянница.

У Ивана Даниловича была дружная многодетная семья. Вместе с супругой Акулиной Николаевной (родная сестра нашего легендарного земляка, кавалера трех орденов Славы Назаркина Сергея Николаевича) они имели шестерых детей. Дочери Анна, Нина, сыновья Вячеслав, Михаил, Николай ушли в мир иной. В настоящее время жива единственная дочь Тамара, 1938 года рождения, которая живет в Воронеже.

Иван Данилович Мешков умер уже после своей жены — 1 июля 1999 года. Похоронен в селе Перелешино Панинского района Воронежской области. В последний путь его провожали дети, а также племянники по линии Назаркиных и Мешковых.

Тамара ЗАИЧКИНА,

председатель совета ветеранов ОВД и ВВ по Добринскому району.