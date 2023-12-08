Союз журналистов Липецкой области учредил почетный знак «Легенда липецкой журналистики», который решено ежегодно вручать уважаемым ветеранам за профессиональные заслуги и большой вклад в развитие региональной печати, радио, телевидения.

Среди первых обладателей высокой награды Союза журналистов Липецкой области — бывший заместитель главного редактора районной газеты «Добринские вести» Валерий Николаевич Волокитин. Ее старейшему журналисту и краеведу вручили в родной редакции в присутствии всего коллектива.

Валерий Николаевич начинал сотрудничать с добринской районкой будучи десятиклассником в далеком 1957 году. После школы 18-летним парнишкой пришел работать в редакцию Хворостянской районной газеты литературным сотрудником, а вскоре вернулся в Добринку.

В нашей районной газете В.Н. Волокитин проработал до 2002 года. Но и после того как ушел на заслуженный отдых, никогда не прерывал связи с редакцией, продолжая по нынешний день готовить для районной газеты глубокие, серьезные материалы в основном краеведческой направленности.

Коллектив редакции поздравляет коллегу с заслуженной наградой и желает Валерию Николаевичу новых интересных тем для публикации и творческого долголетия!