Она строила “БАМ”

ОТДУШИНУ НАХОДИЛА В ТВОРЧЕСТВЕ

Героиня сегодняшнего рассказа Валентина Матвеевна Аносова, активный член нашей общественной организации ВОИ, самым значимым периодом в своей жизни считает годы, проведенные в Якутии. А это огромный отрезок в 30 лет.

Как она, уроженка с. Мазейка Добринского района, оказалась в Восточной Сибири?

Но обо всем по порядку и с самого начала.

Валентина родилась в многодетной крестьянской семье. Ее родители, Наталия Ивановна и Матвей Пахомович, имели восьмерых детей. Мать работала свекловичницей в колхозе имени Димитрова, а отец, участник Великой Отечественной войны, был строителем и, чтобы прокормить свою большую семью, очень часто завербовывался на заработки в другие места. А когда приезжал домой, то для семьи это был настоящий праздник. Приходили гости.

Отец брал балалайку, которая будто бы сама играла у него в руках, а мать и гости пели деревенские частушки. Валентина вспоминает: «В разгар таких посиделок родители приглашали нас, маленьких, чтобы мы спели или рассказали стихотворение».

Валентина окончила Мазейскую восьмилетнюю школу. Она любила своих учителей, свой класс. Здесь начинала петь на школьных концертах, а на уроках физкультуры серьезно занималась гимнастикой. Валя планировала пойти в девятый класс Чуевской средней школы, но в итоге поступила в училище, где готовили мастеров хлебопечения. А через полгода уже приехала работать на новый Добринский хлебозавод вместе с закадычной подругой Раей Кутищевой.

Девушки сняли частную квартиру и начали самостоятельную рабочую жизнь. Смущало то, что работали в три смены. Бывало, выйдут летом в вечернее время на свежий воздух и слышат, как играет музыка на танцплощадке. Душа звала туда, но попасть на танцы редко удавалось — не позволял график работы.

Как-то девчата узнали, что в ДК есть хор, которым руководит Г.М. Асламов, и загорелись мечтой стать его участницами. Желающих попасть в коллектив было много, поэтому брали только одаренных. На обязательном прослушивании Георгий Михайлович попросил девушек спеть песню композитора Александры Пахмутовой «По Ангаре».

— Нас приняли сразу, — вспоминает Валентина Матвеевна. — Репетиции тогда были после работы — в 19 часов. Помню, как мы защищали звание «народный», как в Усмани заняли 1 место среди народных хоров области. Нас, участников хора, в качестве поощрения стали бесплатно пропускать на танцы, в кино, на концерты…

Одновременно девушки учились в вечерней школе. И везде успевали. После двух лет работы на хлебозаводе решили перейти на швейную фабрику, где их приняли с распростертыми объятьями.

Валентина с энтузиазмом принялась осваивать новую специальность и небезуспешно. Фабрика тогда специализировалась на шитье школьных фартуков, постельных принадлежностей. Ей доверяли сложные технологические операции. За 4 года работы на фабрике она побывала на Доске почета.

Среди девушек, которые составляли костяк фабрики, были любители самодеятельного творчества. Руководство предприятия поддержало молодежь в их желании организовать фабричную самодеятельность. Валентина и Раиса с удовольствием влились в творческий коллектив, который выступал с концертами в районном ДК и в сельских клубах.

И вот опять новый поворот в жизни. В Мазейке подружки познакомились с односельчанкой, которая приехала из Запорожья в отпуск. Она в таких радужных красках расписала свою жизнь на Украине, что девушки, недолго думая, решили переехать туда.

В Запорожье устроились на завод по изготовлению обмоточных проводов, потом перешли на автобазу. Жили на частной квартире. Но и здесь отдушиной для наших землячек была художественная самодеятельность.

В начале лета девушки отправились в отпуск на малую родину. В сельском клубе Валентина встретила молодого человека, инженера по технике безопасности местного колхоза Валерия Аносова. А в 1975-м году они сыграли свадьбу. Торжество было веселым, с тремя гармонистами.

УЕХАЛИ НА БАМ

Молодые уехали в Воронеж, куда позвал их старший брат Валентины. Валерий устроился мастером на экскаваторный завод, она — на швейную фабрику. Кстати, до сих пор собеседница считает, что именно в швейном цехе она отдыхала душой, это было ее призвание. Не работа, а праздник!

Когда родился первенец Руслан, денег стало катастрофически не хватать. Что же делать? К тому времени в СССР почти четыре года шло грандиозное строительство Байкало-Амурской магистрали. Сначала Валерий уехал туда по комсомольской путевке один, а жена с сыном вернулись в Мазейку. Когда Русланчику исполнилось полтора года, Валентина решила ехать к мужу. Родители ее отговаривали. Но Валентина не тот человек, который сдается при первых трудностях. И она полетела с несколькими пересадками на ИЛ-76 из Подольска до Иркутска, затем до Тынды и так далее. И уже в якутском поселке Золотинка встретил ее Валерий.

Валентина приехала в Якутию в октябре. Светило солнце, было тепло, как и дома. Она тогда еще подумала, что зря пугали суровым климатом.

Но вот наступил декабрь. Туман покрыл все вокруг, стукнули морозы под 40 градусов и ниже. Детского сада нет. А на работу надо было устраиваться. Познакомилась с женщинами, у которых тоже были малыши. Договорились по очереди сидеть с детьми, когда устроились на посменную работу в котельную. Валерий трудился монтером пути. Работа у супругов Аносовых была тяжелая.

— Как мы справились с трудностями — не пойму до сих пор, — признается В. Аносова. — Но постепенно привыкли, втянулись. Жили и радовались жизни в этих непростых условиях.

Со временем полюбили неброскую красоту сурового края. В Нерюнгринском районе, где обосновалась семья, протекали реки Алдан, Чульман, Тимптон, Иенгра, где водились хариус, налим, ленок, гольян… Вокруг стояли смешанные леса, где можно было встретить лосей, северных оленей, бурых медведей, изюбря, снежного барана, кабаргу. Валентина любила ходить по грибы и ягоды, которых здесь было полным-полно.

Через какое-то время нашу героиню взяли солисткой в вокальный ансамбль «Рябинушка». С ним Валя объездила многие районы Якутии. Выступала и сольно. Даже участвовала в фестивале бардовской песни «Беркакит» среди бамовцев и стала дипломантом 2 степени.

В 1986 году родилась дочка Ольга. К этому времени семья уже получила трехкомнатную квартиру. За добросовестный труд пять раз им выдавали сертификаты на покупку автомобиля «Жигули».

РОДИНА ПОЗВАЛА

Дети подрастали. Вот и сын уже отслужил в армии. Валентина в 45 лет ушла на пенсию (вредная работа) и всецело посвятила себя творчеству. Муж-пенсионер продолжал работать. Ольга, окончив техникум, поступила в Липецкий пединститут и уехала к родственникам в Добринский район.

Все бы хорошо, но в 2010 году внезапно умирает муж. Похоронив его на родине, какое-то время она еще продолжает жить в Якутии. Но это были очень сложные для нее дни. И Валентина решает вернуться в Добринку. Купили с дочерью жилье, отремонтировали и стали привыкать к новой жизни.

Адаптировавшись, Валентина снова захотела выйти на сцену. Начала посещать народный хор, органично влилась в хор ветеранов «Вдохновение» и агитбригаду. Ни один концерт, ни одно мероприятие не обходилось без выступления голосистой Валентины Аносовой.

С тех пор прошло уже более 15 лет. Она по-прежнему выступает на концертах и огоньках, которые организуют общественные организации ВОИ и филиал ВОС. Ведет активный образ жизни, посещает культурно-досуговые клубы «Отдушина» и «Собеседник», дважды в неделю ходит в бассейн «Жемчужина», участвует в соревнованиях по плаванию, стрельбе, шашкам. С большим желанием поет на областных фестивалях-конкурсах и праздниках по линии ВОИ и ВОС.

Валя очень легка на подъем: встречается с подругами, почти каждое лето ездит отдыхать с семьей на Черное море. По мере возможностей помогает финансово бойцам СВО.

— Я счастливый человек, — говорит Валентина Матвеевна. — Прожила прекрасную, насыщенную жизнь. У меня хорошие дети. Сын — предприниматель. Дочь работает воспитателем в детском саду г. Липецка. Мне не за что обижаться на судьбу…