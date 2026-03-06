Она живёт своей работой

Семьдесят семь лет — это долгий путь, полный встреч и расставаний, радостей и печалей. И, конечно, болезней. За эти годы я повидал немало врачей, и каждый оставил свой след в моей памяти. Но есть среди них те, кто выделяется особенно, те, кого я называю Докторами с большой буквы.

Первым и самым главным для меня был Александр Петрович Поддубный. Он приезжал в Плавицкую больницу за двадцать верст, в любое время суток. В его лице я встретил настоящего Доктора, того, кого подсознательно хотел видеть рядом, когда болел. И не только я — все мы уповали на чудо-доктора, который спасет, поможет, вылечит. А главными критериями этого врача были сочувствие, сопереживание, искреннее желание помочь больному, высокая нравственность и совесть.

Александр Петрович перед своим отъездом на новое место работы в Сочи порекомендовал своего преемника — Ирину Владимировну Иванову. Он дал ей отличную характеристику. С первых же встреч с этой довольно молодой, очень симпатичной женщиной, я проникся к ней абсолютным доверием. Ее лучезарный взгляд и добрая улыбка сразу поднимают настроение у больных в стационаре, где она уже несколько лет работает заведующей отделением.

Ее рабочий график настолько плотный, что справиться с ним может только энергичный, грамотный и очень ответственный доктор. В связи с нехваткой персонала Ирина Владимировна часто остается в отделении до поздней ночи, лично обходя пациентов, проверяя назначения, разговаривая с каждым. Я видел, как она успокаивает пожилую женщину, потерявшую надежду, как терпеливо объясняет молодому парню суть его заболевания, как с искренней радостью делится с коллегами успехами в лечении сложного случая.

Она не просто выполняет свои обязанности, она живет своей работой, вкладывая в нее всю душу. Я наблюдаю, как она, несмотря на усталость, находит силы для каждого, кто нуждается в ее внимании.

Ирина Владимировна сочетает в себе профессионализм, глубокие знания и, что самое главное, человечность. Ее присутствие в отделении создает атмосферу надежды и уверенности. Я вижу, как ее пример вдохновляет других, как она своим отношением к работе формирует культуру заботы и уважения.

В наше время, когда многие профессии становятся обезличенными, такие люди, как Александр Петрович и Ирина Владимировна, являются настоящим сокровищем. Я благодарен судьбе за то, что мне довелось встретить таких врачей.

Виктор НЕКРАСОВ.

с. Верхняя Матренка.