Они цветут, сердца согревая

На календаре — начало апреля. А на подоконниках этих двух женщин — буйство зелени и красочных цветов. Вся эта прелесть выращена их заботливыми руками.

Римма Дмитриевна Ледовская — жительница Добринки. Получив специальность полиграфиста, приехала сюда по распределению, да так и осталась здесь.

Сейчас она на пенсии. Появилось много свободного времени. И женщина с удовольствием тратит его на создание красоты.

Летом ее усадьба утопает в цветах. На крохотном участке возле дома что только ни выращивает хозяйка! С ранней весны и до самых заморозков в ее палисаднике — буйство цветов, начиная с майской сирени, тюльпанов и заканчивая самыми поздними — георгинами.

— А с наступлением холодов хочется, чтобы лето не кончалось. Потому и выращиваю комнатные цветы, — объясняет свое увлечение пенсионерка.

Все подоконники в доме Ледовской — в цветочных горшках. Да что там подоконники! Яркая зелень повсюду: в гостиной, на кухне. Большие горшки и совсем маленькие расположились на специальных цветочных подставках, тумбочках, столиках и просто на полу. Заходишь в ее квартиру — и оказываешься в царстве зелени и нежных цветов каланхоэ, спатифиллиума (в народе этот цветок зовут «женским счастьем»), герани, фиалок…

В середине марта мне довелось побывать в гостях у Р.Д. Ледовской. Не удержалась — сделала несколько снимков.

Пришла весна — и вновь у Веры Григорьевны зацвел гиппеаструм.

Социальная работница Н.И. Комарова на днях прислала в редакцию фотографию одной из своих подопечных — Веры Григорьевны Филатовой из с. Пушкино. На ней пенсионерка — в окружении выращенных ее заботливыми руками цветов.

С Верой Григорьевной я познакомилась более года тому назад. Было это зимой, а в ее доме цвели пеларгония, несколько сортов герани, насыщенным бордовым цветом отливал раскрывшийся гиппеаструм. Красота — необыкновенная!

— Очень люблю цветы, — призналась тогда женщина. — С удовольствием выращиваю их и дома, и на улице, хотя с годами всё сложнее делать это.

Вера Григорьевна — учитель с большим педагогическим стажем. Вся ее трудовая биография связана с Пушкинской школой, в которой она учительствовала много лет вместе с мужем. Жизнь распорядилась так, что, вступив в свой серебряный возраст, осталась вдовой. Конечно, ее частенько навещают дети — их у Филатовой трое. А она много времени посвящает цветам и чтению книг.

Комнатные растения отзывчивы на заботу и любовь хозяйки. И в нынешнем году вон какую красоту подарили ей! А она делится этим великолепием с нашими читателями.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото автора и Надежды Комаровой.