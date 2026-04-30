Они усмирили атом

В минувшее воскресенье вся Россия отмечала сороковую годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая навсегда изменила наш мир.

Двумя днями ранее у памятника ликвидаторам последствий той страшной аварии собрались те, кто ценой своей жизни и здоровья предотвратили ещё более страшные её последствия. На памятный митинг пришли также школьники и обычные жители посёлка.

Ведущая Надежда Волкова напомнила собравшимся основные вехи событий сорокалетней давности. Двадцать шестого апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, на четвёртом энергоблоке произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Мирный атом вышел из-под контроля человека. Катастрофа повлекла многочисленные человеческие жертвы и радиоактивное загрязнение территории ряда стран. Слово «Чернобыль» стало синонимом не только крупнейшей техногенной катастрофы, но и беспрецедентного мужества и героизма десятков тысяч людей: пожарных, военных, мобилизованных ополченцев гражданской обороны, рабочих, инженеров, учёных — всех тех, кто был причастен к ликвидации последствий аварии.

В ликвидации последствий чернобыльского взрыва участвовали 45 полков гражданской обороны со всего СССР. Последний полк покинул чернобыльскую зону в 1989 году. Всего через это горнило прошло свыше 600 тысяч человек.

— В ликвидации последствий чернобыльской аварии, — сказал в ходе митинга глава Добринского округа Александр Пасынков, — участвовали около двух тысяч жителей Липецкой области. В этом списке 140 человек из нашего Добринского округа. К сожалению, кого-то уже нет с нами рядом, другие чернобыльцы не смогли присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья. Но мы должны помнить их гражданский подвиг, помнить тех людей, которые ценой своей жизни и здоровья усмирили «разбушевавшийся атом».

Затем А.Н. Пасынков вручил награды ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. За успешное выполнение поставленных задач при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции благодарностью губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова наградили Сергея Николаевича Зайцева. Благодарственное письмо правительства Липецкой области получили Владимир Николаевич Линьков и Николай Петрович Литвинов.

В ходе митинга все его участники почтили память ушедших в иной мир чернобыльцев, поблагодарили за их подвиг ныне живущих. К памятнику ликвидаторам аварии возложили красные гвоздики. А священнослужитель совершил церковное Богослужение.