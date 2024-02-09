Евгений и Наталия Глотовы, с. Демшинка.

День свадьбы: 18 декабря 1988 года.

«Быть может, счастье рядом, лишь только оглянись…» — пела героиня Ирины Муравьевой в некогда популярном фильме о поиске одинокой женщины того единственного.

Евгений и Наталия когда-то жили по соседству в с. Демшинка. Знали друг друга с детства, играли в одни игры, учились в одной школе, правда, Евгений на два года постарше. Повзрослев, по-новому посмотрели друг на друга. Наталии было всего 16, когда они начали встречаться.

А через три года молодые подали заявление в загс. Наталия тогда училась в Липецке на швею, Евгений уже работал в колхозе имени Крупской. Расписаться и сыграть свадьбу решили в городе. Подали заявление, и им выдали приглашение, по которому в специализированных магазинах для новобрачных можно было купить дефицитные в то время вещи: обручальные кольца, предметы женского туалета, туфли женские и мужские, ткань на свадебное платье и мужской костюм, сорочку, фату и даже белье. В маленькой книжице делалась пометка о покупке, а само приглашение было действительно до дня регистрации брака. Говорят, что особо предприимчивые молодые люди ради заветного приглашения в спецмагазин по взаимной договоренности подавали заявление в загс и потом просто не являлись на регистрацию.

Так выглядело приглашение в спецмагазины для новобрачных, где можно было купить дефицитные в советское время товары.

Наши молодые, наоборот, из предлагаемого перечня товаров купили лишь мужскую сорочку для жениха да свадебные бутоньерки из цветов.

— Было у меня еще и приглашение на прическу в салон красоты, по которому в день свадьбы невесте делали укладку без очереди и со скидкой, — делится воспоминаниями Наталия. — Села в кресло, а парикмахер (это был молодой парень), увидев мои длинные волосы, отказался со мной работать: «Я не справлюсь…». За прическу взялась его более опытная коллега. Но и она провозилась с волосами не меньше трех часов, время от времени ворча: «Отпустят километр волос, а ты голову ломай, что с ними делать…».

Зато на свадьбе невеста выглядела на все сто! Регистрация проходила в липецком Дворце бракосочетания, расположенном рядом с Площадью авиаторов.

— Перед началом церемонии молодых размещали отдельно в комнатах жениха и невесты, — продолжает Наталия. — Интересно было наблюдать за другими девочками, которые томились в ожидании приглашения в зал. Кто-то откровенно вздыхал: «Когда же это закончится…», а кто-то рассматривал через щелочку в двери гостей с других свадеб: «Ой, какой красивый у них свидетель!».

Наконец, наступила очередь наших молодых. Не обошлось без накладок. До последней минуты ждали приезда свидетеля со стороны жениха. А он так и не явился. Телефонов мобильных тогда не было, поэтому только несколько дней спустя узнали, что тот заболел в самый неподходящий момент, но не смог предупредить об этом. Пришлось «позаимствовать» свидетеля с другой свадьбы. К счастью, тот не отказался постоять рядом с молодыми и поставить свою подпись в книге регистрации. А потом побежал догонять «свою» свадьбу. Все произошло так быстро, что новобрачные даже не успели спросить, как его зовут.

После торжественной церемонии молодых супругов чествовала фольклорная группа в русской народной одежде. Им вручили каравай на расписном полотенце и дали отведать из деревянной посуды родниковой воды. Дело в том, что в стране в самом разгаре была антиалкогольная кампания и даже шампанское в загсах оказалось под запретом.

Вот такую памятную медаль молодожены получили в загсе.

К сожалению, момент росписи в загсе не был запечатлен фотографом. Наши молодые просто не знали, что тот работает по предоплате и не захватили с собой нужной суммы. Но в суете не придали этому особого значения.

Вспомнили об отсутствии свадебной фотографии лишь за праздничным столом. Его накрыли в общежитии, где жила их дальняя родственница. Молодые изначально не хотели большого торжества, поэтому важный для себя день отмечали в узком кругу самых близких людей.

— Одна из моих теток, узнав, что мы не сфотографировались, уже в конце застолья скомандовала: «А ну-ка, быстро все одевайтесь!» — улыбаясь, вспоминает Наталия Глотова. — И в шесть часов вечера мы заявились в фотостудию к большому удивлению мастера: «Вы бы еще в 12 ночи пришли…». Сделали цветные фотографии каждому гостю на память. На это ушли все 200 рублей, подаренные нам на свадьбу.

Супруги Глотовы не мечтали о прелестях городской жизни. Остались в родной деревне и никогда не пожалели об этом. Здесь у них родились дочь и сын, потом появились две внучки. Сегодня Наталия Глотова возглавляет Демшинское сельское поселение.

35 лет прошло со дня их с мужем свадьбы. Но Наталия по-прежнему как самые дорогие реликвии хранит фотографии, медаль, которую подарили молодоженам в день свадьбы, и то самое приглашение в салон для новобрачных, как напоминание о самом счастливом дне своей жизни.