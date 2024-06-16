Взяли и организовали день соседей у супругов Алексея и Елизаветы Герасимович (справа). Н.Г. Григорьева, М.И. Гаршина, Е.М. Гущина, Ю.А. Пешкова, К.Ф. Губина, А.Н. Глотов любят прибегать на огонёк к гостеприимным хозяевам.

Праздник соседей отмечается в определённый день года. Но разве могут селяне, живущие рядом друг с другом, в остальное время не собираться на одной лавочке или за одним столом, чтоб организовать себе посиделки?

Так и поступают, думается, люди во всех местах. Пример тому – жители Средней Матрёнки. Чаепитие организовали у себя гостеприимные хозяева Елизавета Михайловна и Алексей Трофимович ГерасимОвич с улицы Зелёной. К ним «на огонёк» заглянули Найля Галиахметовна Григорьева, Мария Ивановна Гаршина, Елена Михайловна Гущина, Юлия Александровна Пешкова, Клавдия Федосеевна Губина и Анатолий Николаевич Глотов.

— Мы любим навещать чету Герасимович, — говорят их односельчане, — у них во дворе и беседке красиво обустроено, у хозяина всё отделано ровно и чётко, у Елизаветы – чудесный палисадник. Нам приятно находиться в такой тёплой атмосфере. Они очень добрые люди.

— А мы рады, что можем поделиться с вами частицей своего тепла, — отвечают супруги.

С радостями и печалями идут они друг к другу. Так, Н.Г. Григорьева, лидер волонтёрской группы «Твори добро!» с мужем Юрием Владимировичем переживают за своего сына, находящегося сейчас, после ранения на СВО, в военном госпитале. Конечно, их соседи об этом знают, сочувствуют и их сыну – отцу четверых ребятишек, и родителям. А уж сколько они сами передали гуманитарной помощи на фронт – наша газета неоднократно писала. И мы желаем их родному бойцу скорейшего выздоровления.

Такие же переживания за внука, участника специальной военной операции, были и у К.Ф. Губиной, 35 лет посвятившей воспитанию юных среднематрёнцев. Учитель от Бога — так отзываются люди о Клавдии Федосеевне.

Юлия Александровна и Елена Михайловна всю свою жизнь отдали родному колхозу имени Чапаева, проработали много лет свекловичницами. Многодетная мама Ю.А. Пешкова когда-то жила в деревне Коновке, а сейчас стала соседкой нынешним людям, с кем сидит за одним столом. Е.М. Гущина, проживающая теперь с дочкой Елизаветой и зятем Алексеем, — ветеран труда, награждена орденом «Знак почёта». Она не просто свекловичницей трудилась, а была звеньевой. На её чисто прополотые плантации равнялись другие женщины.

На такой же изнурительный и жаркий труд с Украины приехала когда-то в это хозяйство совсем молоденькой девчонкой Мария Ивановна Гаршина. Да так здесь и осталась, тут родились их дети.

А вот Анатолий Николаевич Глотов – теперь москвич, но родом отсюда. Более того – когда-то их родительский дом был продан, потом уже следующие хозяева собрались его сбывать, и Анатолий выкупил родные пенаты.

— Моя супруга Светлана трудится в военном госпитале, любит здесь бывать, — рассказывает Анатолий. – Мне как было не вернуться? Душа всегда болела за малую родину, здесь наши родители похоронены, нас у мамы с папой семеро, и мои братья и сестра смогут вновь сюда приехать. С хозяйкой этого дома Елизаветой мы одноклассники, поэтому я всегда с большой охотой навещаю их дом. Хорошие соседи – надёжные друзья.

Встретились нам посиделки дружных односельчан и совершенно в другом месте этого сельсовета, в деревне Никольское Второе. Там к гостеприимной Любови Николаевне, дочери самого последнего фронтовика села Николая Михайловича Лапина (к сожалению, ныне покойного вместе с супругой Анной Алексеевной), пришли отдохнуть в тенистой беседке их соседи, давно ставшие родными людьми. Как и предыдущий наш собеседник А.Н. Глотов, Любовь Николаевна Кашкапеева приехала в родительский дом из Липецка. Женщина говорит: — Тут до боли всё родное и знакомое. Просто так это бросить было невозможно. Сюда по-прежнему приезжают наши дети, как когда-то проведывали бабушку с дедушкой на каникулах.

Все, кто пришёл к ней посидеть-поговорить, трудились в одном колхозе с её родителями, их дети выросли вместе с Любовью и её братьями и сёстрами. Среди них есть известные всему району и области люди. Например, кавалер самой высокой в советские годы государственной награды – ордена Ленина – Мария Алексеевна Кузнецова (по совместительству – родная тётушка хозяйки), а уж различных медалей у неё не счесть. Орденоносица была депутатом Верховного Совета СССР.

Её соседи за столом – тоже уважаемые на селе люди. Так, ветеран труда Агафья Ильинична Карасёва, 40 лет отработавшая дояркой и чуть менее десятка – телятницей, как победитель соцсоревнования была награждена в столице серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. Её сына Евгения Дмитриевича, присутствовавшего здесь же, местная округа знает как рукодельного человека. Мастер на все руки – о таких на селе говорят.

Мария Ивановна Гущина когда-то приехала в эти места на обработку свёклы из Волынской области. Потом в колхозе дояркой трудилась, последние годы – соцработницей. Сейчас за столом рассказывает, гордясь, о своей любимой дочке Марии, которая учится в Рязанском медуниверситете на доктора.

Сидящие рядом Волковы Ираида Трофимовна и Иван Александрович оказались однофамильцами. Как и земляки, работали в колхозе имени Чапаева. Он — уходчиком за скотом, соседка – дояркой, более того – застала ещё ручную дойку. И дома на подворье долго-долго держала кормилицу.

Уйдя на заслуженный отдых, сельские труженики никогда не сидели и не сидят без дела: некогда им лениться. С весны до осени – огороды, у кого помоложе – круглый год на дворе крупная скотинка, а уж куры с петухами веселят хозяев до последних дней. У Ивана Александровича Волкова и вовсе красивое увлечение – голуби. Признаётся: для души держит. Самая любимая порода – павлины и «ястребы». Ранее ещё и трёх лошадей имел. Непростое хобби, мягко говоря, было у человека.

— Такие посиделки для нас — отдушина, — говорят соседи. – И политику обсудим, и то, что в селе и районе происходит. Коль душа запросит, можем и гармониста позвать…

Колодец на селе всегда был средоточием последних новостей. К нему приходили воды набрать и обсудить глобальные и деревенские события. Вот и колодец Лапиных из Никольского Второго собрал добрых соседей по традиции.

Мне ж вспомнились посиделки моей бабушки с другими бабусями, в которых многократно принимали участие и мы, ребятишки, – их внуки. И только с годами я поняла, что к одной кумушке по воскресеньям (чаще всего) она ходила, совершая акт милосердия. Кума её, хоть и моложе была, тяжело болела, детей – много, дома — пока ещё младших половина. Моя бабушка пекла блины или пироги, оставляла сколько-то нам (мы ни в чём не нуждались, за что благодарны родителям-трудягам), а большую часть несла туда, каждый раз приговаривая: «У нас нынче пироги (блины), вот и вам гостинец». Летом такие «процедуры» ещё проделывала с ягодами или сразу с готовым вареньем…

На самом деле: кто, как не соседи, в селе хорошо знает о печалях и радостях живущих рядом. Они и первыми тревогу забьют, если по соседству огонёк в окошке долго не загорается…