Онлайн-акция «#Есенин_навсегда» стартовала в Липецкой области

Посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося русского поэта онлайн-акция «#Есенин_навсегда» стартовала сегодня в Липецкой областной юношеской библиотеке.

Для участия в акции необходимо:

Записать на видео чтение любимого стихотворения Сергея Есенина.

Разместить ролик с хештегом #Есенин_навсегда на своей странице ВКонтакте до 3 октября.

Отправить видео на электронную почту: admltl@lipetsk.ru, указав свой контактный телефон, а также фамилию, имя и отчество.

По итогам акции будет сформирован видеоальбом для трансляции в соцсетях и на информационных стендах библиотек Липецкой области. Литература – важная часть культурного наследия любого народа, считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Динамичное развитие региона невозможно без формирования культурной среды, без духовной связи поколений, взаимопроникновения национальных культур. Именно культура обеспечит базу для решения актуальных вопросов, стоящих сегодня перед обществом», – уверен руководитель региона.