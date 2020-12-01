Онлайн-форум для предпринимателей пройдет в Липецке

Онлайн-форум Сбер бизнес | live «Перезагрузка бизнеса» пройдет в Липцеке 9 декабря. На форуме известные эксперты будут помогать малому бизнесу стать эффективнее и вырасти.

Известные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) дадут полезные рекомендации местным предпринимателям, разберут реальные кейсы и поделятся с участниками инструментами, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.

Хедлайнерами липецкого форума станут Игорь Манн и Максим Батырев – признанные лидеры теории и практики бизнес-искусства, лауреаты профильных премий, авторы бестселлеров эксперты в области маркетинга и менеджмента. Также в числе уже заявленных спикеров – доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, предприниматель и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов.

Прямая трансляция «Сбер бизнес | live» с площадки в Липецке состоится 9 декабря в 11:00. В «живой» студии будут работать эксперты и организаторы, а все желающие предприниматели – подключатся в режиме онлайн.

«Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую. Устранение административных барьеров, снижение административной нагрузки на бизнес – наша совместная задача»

Проект «Сбер бизнес | live» помимо Липецка охватывает еще девять городов страны. Он состоит из трех основных этапов. Первый шаг: сбор анкет кандидатов, выбор участников и съемка проблемных зон в их бизнесе. За две-три недели до мероприятия съемочная группа проводит Due Dilligence в компаниях, где фиксирует все проблемные зоны компаний.

Затем на онлайн-форуме демонстрируются видео-визитки компаний, отображающие проблемы в их бизнесе, а эксперты дают полезные рекомендации. На заключительном этапе – через два месяца после мероприятия – фиксируются результаты по рекомендациям экспертов и готовится полный видеосюжет. Каждый желающий сможет посмотреть его на сайте проекта. Регистрация на онлайн-форум «Сбер бизнес | live» по ссылке.