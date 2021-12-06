Родительское собрание в онлайн-формате состоялось в лебедянской школе №2. Педагоги познакомили взрослых со статистикой дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в Лебедянском районе, а также привлекли их внимание к особенностям использования световозвращающих элементов в темное время суток. Онлайн-занятия в этой школе проводятся и с детьми. Так, специальная консультация в социальных сетях проводилась для учеников, принимавших участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги».

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает глава региона.