Уроки для помощи выпускникам в подготовке к единому госэкзамену проведут председатели и члены региональных комиссий по предметам ЕГЭ. Видеоконсультации пройдут в рамках онлайн-проекта управления образования и науки Липецкой области «Виртуальный урок».

Лучшие педагоги региона и одиннадцатиклассники совместно разберут варианты экзаменационных работ, типичные ошибки и недочёты на ЕГЭ. Председатели и члены предметных комиссий поделятся секретами подготовки и правильного выполнения заданий различного уровня сложности.

«Единый государственный экзамен – это пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Виртуальные уроки, посвящённые подготовке к ЕГЭ, пройдут с 11 по 25 мая по всем 11 предметам. Начало в 15:00. Посмотреть трансляцию можно на сайте управления образования и науки Липецкой области, а также в сообществе «Образование и наука в Липецкой области» в социальной сети ВКонтакте. Те, кто пропустил занятия, смогут посмотреть их на сайте регионального управления образования и науки

«Онлайн-марафон по подготовке к ЕГЭ мы проводим второй год подряд. Проект очень востребован у выпускников. Для них это бесценный опыт и возможность получить важнейшие советы от председателей и членов предметных комиссий. Проект «Виртуальный урок» продолжится и в следующем учебном году», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.