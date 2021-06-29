Студенты Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского принимают участие в проведении единого государственного экзамена в качестве волонтеров и наблюдателей. В Липецкой области работают сразу два ситуационно-информационных центра (СИЦ) по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения ЕГЭ. Федеральный рассчитан на 25 мест. Еще 100 человек наблюдают за экзаменами из регионального центра, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Во время основного этапа ЕГЭ онлайн-наблюдатели зафиксировали более 15 нарушений. В Липецкой области были попытки воспользоваться сотовыми телефонами и шпаргалками. Использование справочных материалов на ЕГЭ зафиксировано и в других регионах. Помимо этого, в одном из субъектов страны федеральные наблюдатели заметили вынос контрольно-измерительных материалов из аудитории.

«Текущая экзаменационная кампания в Липецкой области проходит в штатном режиме, без серьезных нарушений. Во многом благодаря помощи наших студентов. Онлайн-наблюдение за ходом экзаменов – это важный шаг в работе по улучшению качества проведения ЕГЭ», – отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. С каждым годом количество общественных наблюдателей из числа студентов увеличивается: если в прошлом году было около 140 человек, то в этом году – почти 300. Участие в качестве общественного или онлайн-наблюдателя в вузе является составляющей прохождения учебной практики.

Основной период сдачи ЕГЭ в текущем году проходит с 31 мая по 2 июля, а дополнительный – 12-17 июля. В связи с пандемией COVID-19 в этом году экзамены в таком формате сдают только те выпускники, кто планирует дальше поступать в вузы. Остальные сдавали только выпускные экзамены.

«Главным индикатором успешной сдачи ЕГЭ является проведение процедуры оценки знаний школьников объективно и открыто, без организационных и технологических нарушений», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.