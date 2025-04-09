Онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности написали больше 34 тысяч школьников Липецкой области

Подведены итоги V Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству, которая проходила с 4 марта по 3 апреля. В ней приняли участие более 34 тысяч школьников 1-11 классов из Липецкой области.

Всего участниками олимпиады стали свыше 2,4 млн ребят. В этом году к испытаниям впервые присоединились старшеклассники. Для них приготовили задания по актуальным темам — от организации вечеринки до противодействия мошенникам и вовлечению в дропперство.

Лучше всего школьники справились с заданием «Праздник с умом» — составить план мероприятия, учесть в нём все возможные расходы и правильно распределить бюджет. Это получилось у 64% участников олимпиады. 49% разработали эффективную стратегию строительства экологичных объектов для получения максимальной прибыли в симуляторе «Экологичный город».

Самым сложным оказался блок «Финансовый лабиринт». В формате компьютерной игры ребята применяли на практике основные финансовые понятия — «деньги», «экономия», «заработок». Проблемным для большинства школьников стало и задание «Мошенники». Только 45% не попались в сети аферистов.

Все участники олимпиады получили сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма.

Олимпиада была организована Банком России, АНО «Национальные приоритеты», Минфином России, Минэкономразвития России и образовательной платформой Учи.ру в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие прошло при поддержке Движения первых.