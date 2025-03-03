V Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников пройдёт в Липецкой области 4 марта в онлайн-формате. Первыми в регионе её напишут ребята, которые станут посетителями Центра молодёжной карьеры в Студгородке, 24 Липецка. Предварит конкурсные задания онлайн-урок по теме «Дропперы: как не стать помощником кибермошенников», который будет доступен на сайте Банка России.

В течение месяца – до 3 апреля – к олимпиаде могут присоединиться все школьники на портале «Учи.ру». Учащиеся научатся планировать бюджет, оценивать риск и противостоять мошенническим схемам. А еще попробуют себя в роли предпринимателей – будут анализировать вводные данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте, чтобы нарастить прибыль. В зависимости от набранных баллов участники получат дипломы, грамоты или сертификаты.

Олимпиада проводится при поддержке Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и АНО «Национальные приоритеты» в рамках Движения первых и Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Липецкой области мероприятие пройдет благодаря Региональному центру финансовой грамотности, действующему при региональном Институте развития образования, и липецкому отделению Банка России.

«Современным школьникам необходима финансовая грамотность. Сейчас это не только, скажем, про материальную стабильность, про разумное расходование карманных средств, но и про личную безопасность. Ребята узнают о самых распространённых мошеннических схемах и при случае сумеют защититься от киберпреступников», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.