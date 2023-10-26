Онлайн-уроки по математике от педагогов образовательного Центра «Сириус» будут доступны для всех школьников Липецкой области 7-11 классов бесплатно с января 2024 года. Это проект Липецкой области и Центра поддержки одарённых детей «Стратегия».

Уже второй год в управлении образования действует проект «Повышение качества математического образования», лекции для педагогов региона читают ведущие математики и профессора. Теперь работа будет вестись и со школьниками, чтобы у каждого ребенка, вне зависимости от места жительства, была возможность получить доступ к передовым педагогическим разработкам.

Занятия будут проводиться на платформе «Доступная школа», к ней подключат все школы Липецкой области. К началу учёбы подготовят теоретические и практические материалы, видеоуроки в записи, обратную связь от педагогов Центра «Сириус».

«Проект управления образования Липецкой области и Центра «Сириус» даст прекрасную возможность всем нашим школьникам развиваться и расти в таком сложном и важном направлении как математика. Отрадно, что возможность будет равная у всех без исключения учеников, вне зависимости от места их жительства», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Занятия будут бесплатными. В планах управления образования расширить круг предметов.