Онлайн-занятия по финансовой грамотности подготовлены для липчан старшего возраста

Жители Липецкой области старшего поколения смогут защититься от мошенников и сохранить сбережения с помощью онлайн-занятий по финансовой грамотности. Проект разработан Банком России. Слушатели узнают, как распознавать обманные схемы, защищать накопления, управлять сбережениями и безопасно пользоваться безналичными платежами и цифровыми сервисами, а также выбирать надежные финансовые продукты.

До 16 декабря пройдет 350 вебинаров по 14 темам. Расписание занятий и инструкции по подключению есть на сайте проекта pensionfg.ru. Сориентироваться в программе поможет специальный опросник. По результатам ответов система предложит подходящий модуль – базовый или продвинутый – и сразу покажет расписание занятий. Каждый вебинар длится 30 минут.

Базовый модуль рассчитан на новичков в цифровых сервисах. Продвинутый предназначен для тех, кто уже активно пользуется банковскими картами, онлайн-банкингом, маркетплейсами и государственными сервисами. Чтобы прослушать урок, на него нужно зарегистрироваться: указать имя, фамилию, электронную почту, выбрать регион и тип населенного пункта. За каждое занятие можно получить сертификат, для этого достаточно заполнить форму обратной связи.

«Банковские продукты, онлайн-платежи, приложения призваны облегчить жизнь липчан. Однако, увы, часто случается, что под видом удобных сервисов маскируются преступные схемы, нацеленные выманить честные сбережения. Чтобы этого не случилось, важно регулярно повышать уровень своей финансовой грамотности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.