Стартовала осенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения от Банка России. Пенсионерам Липецкой области расскажут на бесплатных вебинарах, как дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, оградить себя от мошенников и правильно вести личный финансовый план. Всего запланировано 174 занятия.

Участники смогут в прямом эфире задать вопросы специалистам. Осенняя сессия продлится до 15 декабря. Расписание, инструкции для подключения и методические материалы размещены на сайте проекта. К занятиям можно будет подключиться как группой, например, в центрах социального обслуживания населения, так и индивидуально с помощью домашнего компьютера, смартфона или планшета.

«Подобные занятия позволят людям старшего возраста чувствовать себя более уверенно при совершении денежных расчетов и пользовании современными банковскими услугами», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения проводятся с 2020 года. Весеннюю сессию 2023 года посмотрели в Липецкой области 1844 раза.