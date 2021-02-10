Управление инвестиций и инноваций Липецкой области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Немецкие энергетические технологии» о признании соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне, созданной на территории Грязинского района Липецкой области, расторгнутым и взыскании штрафа в размере 5 млн. рублей.

Как указано в заявлении, между Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» и ООО «ЭНКЕЙ РУС» (согласно выписке из ЮГРЛ, предприятие ООО «ЭНКЕЙ РУС» 19.06.2020г. изменило наименование на ООО «Немецкие энергетические технологии») заключено соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне.

Предметом соглашения является ведение ООО «ЭНКЕЙ РУС» промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне, создание завода по производству баллонов высокого давления для хранения и транспортировки сжатых газов различных видов.

Соглашением от 05.09.2016г. Министерство экономического развития РФ передало полномочия по управлению особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Липецк» администрации Липецкой области. В соответствии с распоряжением администрации Липецкой области полномочиями по осуществлению контроля за исполнением резидентом ОЭЗ ППТ «Липецк» соглашения наделено управление инновационной и промышленной политики Липецкой области.

В рамках имеющихся полномочий в ноябре 2019 года управлением проведена выездная проверка выполнения ООО «ЭНКЕЙ РУС» условий соглашения. По результатам проверки выявлены нарушения условий соглашения: не осуществлялась промышленно-производственная деятельность на территории ОЭЗ, не осуществлялись инвестиции в объеме, предусмотренном соглашением.

По итогам проверки обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКЕЙ РУС» (в настоящее время ООО «Немецкие энергетические технологии») направлено уведомление об устранении выявленных нарушений, однако до настоящего времени нарушения соглашения не устранены, в связи с чем истец обратился в суд.

Стоит отметить, что, согласно условиям соглашения, в случае досрочного прекращения действия соглашения в связи с существенными нарушениями его условий, общество утрачивает статус резидента ОЭЗ и оплачивает штраф в размере 5% от суммы капитальных вложений, но не более 5 млн. рублей.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение о признании соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Липецк» расторгнутым и взыскании штрафа с ООО «Немецкие технологии» в размере 5 млн. рублей, сообщает пресс-служба арбитражного суда Липецкой области.