Деловой журнал «Инвест-Форсайт» представил выбор редакции: лучший инвестиционный проект января.

Выбор осуществлялся среди проектов, новости о которых попали в выпускаемый журналом ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион» в течение января 2021 года.

В первую очередь редакция оценивала объем инвестиций, а также синергетический эффект, который предположительно возникнет для экономики региона в случае реализации проекта. При этом эксперты редакции принимали во внимание степень его готовности.

На первом этапе были отобраны 16 проектов с объемом инвестиций более 1 млрд рублей, в том числе: 3 проекта из раздела «АПК» из 2 регионов, 8 проектов из раздела «Промышленность» из 7 регионов, 3 проекта из раздела «ЖКХ и инфраструктура», 1 проект из раздела «ТЭК» и 1 проект из раздела «Полезные ископаемые».

В итоге лучшим проектом января выбран проект из Липецкой области «Овощи Черноземья».

ООО «Овощи Черноземья» (входит в группу предприятий «ЭКО-Культура») ввели в эксплуатацию тепличный комплекс по инвестиционному проекту строительства третьей очереди, площадью 25,87 га. Комплекс будет выращивать плодовоовощную продукцию защищенного грунта в Усманском районе, в с. Бочиновка. Объем инвестиций по данному проекту — 6,3 млрд рублей. После запуска третьей очереди комплекс заработает на полную мощность, и его общая производительность составит около 50 тыс. тонн овощей в год. Совокупная площадь теплиц — 86 га. Общая стоимость проекта порядка 23 млрд рублей. ООО «Овощи Черноземья» при реализации инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса получило льготу по налогу на имущество организаций.