В Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания») в лице конкурсного управляющего А.Н. Дубищева с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению «Управление благоустройства г. Липецка» о взыскании основного долга в размере 807,4 тыс. рублей, пени в размере 41,8 тыс. рублей.

Как указано в исковом заявлении, в соответствии с заключенным контрактом от 09.12.2019 г. ООО «Предприятие «Управляющая компания» передало в собственность МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» нефтепродукты на общую сумму 2,8 млн. рублей. Однако товар был оплачен частично, ответчик не оплатил товар в полном объеме в разумные сроки. На 19.04.2021г. за ответчиком числится задолженность в сумме 807 360 рублей, в связи с чем истец обратился в суд.

В период рассмотрения дела ответчик частично оплатил задолженность на сумму 200 тыс. рублей, в связи с чем истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 607,4 тыс. рублей основного долга.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» основного долга в размере 607,4 тыс. рублей, пени в размере 41,8 тыс. рублей, с последующим взысканием пени до момента фактического исполнения обязательства по оплате долга.